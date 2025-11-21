Kot navaja Radio Odeon, so v središču Vinice pri Črnomlju, sinoči opazili večje število nezakonitih prebežnikov.

»Kje so zdaj obljubljeni vojaki? In policisti so le zato, da jih popišejo in jim uredijo prevoz v azilni dom.«

Tako so se posnetki dogajanja znašli na družbenih omrežjih, medtem pa PU Novo mesto navaja, da so policisti v četrtek tam izsledili in prijeli 35 državljanov Egipta, 17 državljanov Palestine, osem državljanov Maroka, štiri državljane Sirije in dva državljana Turčije, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Zapis ob posnetku migrantov v Vinici »Se bo treba zamisliti, samo se bojim,da žal prepozno? Volitve??? Zakaj že, taki bodo poskrbeli za boljši jutri v naši deželi. Dajmo glave skupaj. Ubogi naši otroci....žal to je pa naša SLO!«

Postopki s tujci še potekajo

Od 1. januarja do 31. oktobra 2025 je policija obravnavala 22.610 nedovoljenih vstopov v državo. Za primerjavo: v istem obdobju lani je bila številka 41.396. V obdobju od 1. januarja do 31. avgusta 2025 je policija obravnavala 119 primerov tihotapljenja ljudi (129 tujcev in 1 slovenski državljan) s 651 migranti, ki so nezakonito prestopili mejo.

Kot je znano, že od začetka meseca pripadniki Slovenske vojske s policijo sodelujejo pri širšem varovanju državne meje. Vlada je namreč aktivirala 37. člen zakona o obrambi, ki to omogoča. Na ta način naj bi razbremenili policiste, da bodo ti lahko opravljali naloge pri obvladovanju varnostnih razmer predvsem v jugovzhodnem delu Slovenije.