Milijone iščejo, ferrari že zaplenjen? Policija na Celjskem preiskuje sume velikega oškodovanja

Vlagatelji v kriptovalute so bili ogoljufani za več kot 50 milijonov evrov.
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Celjan zanika, da bi od vlagateljev pridobil velika sredstva. Foto: Voranc Vogel
Pred 100 leti je ime Američana Charlesa Ponzija po velikem finančnem škandalu postalo sinonim za finančno shemo, ki obljublja velike dobičke – prvim vlagateljem jih na začetku izplačuje z denarjem novih investitorjev, ki jih premamijo obljubljeni dobički. Ko vplačila presahnejo, se Ponzijeva shema sesuje, investitorji pa praviloma ostanejo brez vložkov in dobičkov. Največja tovrstna prevara v tem tisočletju je uspela zloglasnemu Bernieju Madoffu, ko so oškodovanim priznali več kot 20 milijard dolarjev terjatev.
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