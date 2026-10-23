Milijone iščejo, ferrari že zaplenjen? Policija na Celjskem preiskuje sume velikega oškodovanja

PIRAMIDNA SHEMA

Vlagatelji v kriptovalute so bili ogoljufani za več kot 50 milijonov evrov.

Pred 100 leti je ime Američana Charlesa Ponzija po velikem finančnem škandalu postalo sinonim za finančno shemo, ki obljublja velike dobičke – prvim vlagateljem jih na začetku izplačuje z denarjem novih investitorjev, ki jih premamijo obljubljeni dobički. Ko vplačila presahnejo, se Ponzijeva shema sesuje, investitorji pa praviloma ostanejo brez vložkov in dobičkov. Največja tovrstna prevara v tem tisočletju je uspela zloglasnemu Bernieju Madoffu, ko so oškodovanim priznali več kot 20 milijard dolarjev terjatev. Iščejo porscheje Čeprav so tako imenovane piramidne sheme tudi pri nas oškodovale ...