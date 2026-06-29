  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OBLETNICA

Duševni bolnik umoril policista Golobiča in zabodel še sebe: »Šel je pomagat, domov pa se ni več vrnil ...« (FOTO)

Mineva natanko deset let od ene najbolj pretresljivih tragedij v zgodovini slovenske policije.
Od Damirja Golobiča so se poslovili 2. julija. FOTO: Igor Mali

Od Damirja Golobiča so se poslovili 2. julija. FOTO: Igor Mali

 FOTO: Igor Mali Mali Igor

 FOTO: Igor Mali Mali Igor

 FOTO: Igor Mali 

 FOTO: Igor Mali 

FOTO: Igor Mali 

FOTO: Igor Mali 

Od Damirja Golobiča so se poslovili 2. julija. FOTO: Igor Mali
 FOTO: Igor Mali Mali Igor
 FOTO: Igor Mali 
FOTO: Igor Mali 
G. P.
 29. 6. 2026 | 12:22
 29. 6. 2026 | 12:24
2:37
A+A-

Tistega dopoldneva so prebivalci vasi Žejno pri Brežicah policijo večkrat obvestili o mlajšem moškem, ki je bos in zmeden taval po okolici ter se nenavadno vedel. Policijska patrulja ga je sprva neuspešno iskala, nato pa se je po novi prijavi vrnila na območje ravno ob pravem času in ga našla. Ko je policist Damir Golobič kot prvi pristopil do moškega, da bi preveril njegovo stanje in mu po potrebi pomagal, je ta nenadoma izvlekel nož in policista zabodel naravnost v prsni koš.

Kljub hitri pomoči sodelavcev in prevozu v bolnišnico so bile poškodbe prehude. Golobič je umrl še isti dan. Napadalec je po dejanju stekel s kraja dogodka in si približno sto metrov stran sodil sam.

image_alt
Grozljivi pokol v Škocjanu: »Vse sem ubil. Jih imam poln k...« Po krutem zločinu babici na stegno vrezal vzorec iz igrice

Napadalec je bil duševni bolnik

Preiskava je pokazala, da je bil napadalec nemški državljan z zgodovino duševnih težav in odvisnosti od drog. Bil je tudi že stari znanec nemške policije. Po navedbah slovenskih in nemških organov ni šlo za načrtovan napad na policista, temveč za nepredvidljiv izbruh nasilja med policijskim postopkom.

 FOTO: Igor Mali 
 FOTO: Igor Mali 

Damir Golobič je bil doma iz Globočic pri Brežicah. Kolegi in nadrejeni so ga opisovali kot izjemno srčnega, mirnega in požrtvovalnega človeka, ki je vedno priskočil na pomoč. Pred vstopom v policijske vrste je študiral ekonomijo, nato pa se odločil za policijski poklic, ki ga je opravljal z veliko predanostjo. Leta 2015, torej le leto pred smrtjo, se je poročil, njegova smrt pa je globoko prizadela tako družino, kot tudi sodelavce.

 FOTO: Igor Mali Mali Igor
 FOTO: Igor Mali Mali Igor

Na pogrebu v Velikih Malencah so se od njega poslovili z najvišjimi policijskimi častmi. Med množico žalujočih so bili predsednik republike, predstavniki vlade, vodstvo policije, policijski orkester ter številni kolegi iz vse Slovenije. Generalni direktor policije je takrat dejal, da je najbolj boleče to, da svojci vsak dan čakajo, da se njihov policist vrne domov – a Damir se nikdar več ne vrne.

Spomin ostaja živ

Ob deseti obletnici tragedije se Damirja Golobiča spominjajo tako pri Policiji kot domačini Posavja. Njegovo ime je vklesano na spominskem obeležju policistom, ki so izgubili življenje med opravljanjem službe, njegova zgodba pa ostaja opomin, kako nevaren in nepredvidljiv je lahko policijski poklic, ko gre za varovanje življenja in varnosti.

FOTO: Igor Mali 
FOTO: Igor Mali 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Damir Golobičobletnicaumor
ZADNJE NOVICE
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
GLASBENICA

Lea Sirk: »Če ne bi pela, bi imela še več otrok« (Suzy)

V novo glasbeno obdobje ne vstopa kot nekdo, ki je zamenjal le zvok, barvo las ali koncertni program. Bolj kot to se zdi, da je po letih številnih nastopov, dveh nastopih na Evroviziji, televizijskih izkušnjah, materinstvu, ločitvi, novi družini in svoji glasbeni šoli prišla do točke, ko ji ni več treba loviti pričakovanj drugih.
29. 6. 2026 | 13:00
12:45
Novice  |  Slovenija
DONACIJA

Bravo, Tadej Pogačar! Toliko je občini Komenda po uničujočih neurjih namenila njegova fundacija

Donacija bo v celoti namenjena fizičnim osebam, katerih nepremičnine so bile poškodovane v neurju.
29. 6. 2026 | 12:45
12:22
Novice  |  Kronika  |  Doma
OBLETNICA

Duševni bolnik umoril policista Golobiča in zabodel še sebe: »Šel je pomagat, domov pa se ni več vrnil ...« (FOTO)

Mineva natanko deset let od ene najbolj pretresljivih tragedij v zgodovini slovenske policije.
29. 6. 2026 | 12:22
12:06
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TAČKE

Veterinar pravi, da morate mačke in pse med vročinskim valom namazati s kremo za sončenje. Boste poskusili?

Strokovnjaki so izdali nujno opozorilo lastnikom hišnih ljubljenčkov, ki so v poletnem obdobju še posebej ranljivi. Vročina vpliva tudi na njihovo telo, čeprav to včasih spregledamo.
29. 6. 2026 | 12:06
11:44
Bulvar  |  Domači trači
OKROGLI JUBILEJ

Tako je Jurij Zrnec presenetil bivšo: »Še vedno se mi smeji ...« (FOTO in VIDEO)

Ganljivo praznovanje 40. rojstnega dne je zaznamovalo veliko presenečenje, ki so ga njeni najbližji uspešno skrivali vse do zadnjega trenutka.
29. 6. 2026 | 11:44

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Slovenija je še vedno premalo suverena? Kje je težava? (video)

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Že odštevate dneve do dopusta? Letos je lahko še bolj brezskrben!

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 15:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOPUST

Odhajate na dopust? To ste zagotovo pozabili

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
OBRATI

Ta Mercedes bo marsikoga pustil brez besed: poglejte, kaj zmore

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 15:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki