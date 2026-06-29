Duševni bolnik umoril policista Golobiča in zabodel še sebe: »Šel je pomagat, domov pa se ni več vrnil ...« (FOTO)

Tistega dopoldneva so prebivalci vasi Žejno pri Brežicah policijo večkrat obvestili o mlajšem moškem, ki je bos in zmeden taval po okolici ter se nenavadno vedel. Policijska patrulja ga je sprva neuspešno iskala, nato pa se je po novi prijavi vrnila na območje ravno ob pravem času in ga našla. Ko je policist Damir Golobič kot prvi pristopil do moškega, da bi preveril njegovo stanje in mu po potrebi pomagal, je ta nenadoma izvlekel nož in policista zabodel naravnost v prsni koš.

Kljub hitri pomoči sodelavcev in prevozu v bolnišnico so bile poškodbe prehude. Golobič je umrl še isti dan. Napadalec je po dejanju stekel s kraja dogodka in si približno sto metrov stran sodil sam.

Napadalec je bil duševni bolnik

Preiskava je pokazala, da je bil napadalec nemški državljan z zgodovino duševnih težav in odvisnosti od drog. Bil je tudi že stari znanec nemške policije. Po navedbah slovenskih in nemških organov ni šlo za načrtovan napad na policista, temveč za nepredvidljiv izbruh nasilja med policijskim postopkom.

FOTO: Igor Mali

Damir Golobič je bil doma iz Globočic pri Brežicah. Kolegi in nadrejeni so ga opisovali kot izjemno srčnega, mirnega in požrtvovalnega človeka, ki je vedno priskočil na pomoč. Pred vstopom v policijske vrste je študiral ekonomijo, nato pa se odločil za policijski poklic, ki ga je opravljal z veliko predanostjo. Leta 2015, torej le leto pred smrtjo, se je poročil, njegova smrt pa je globoko prizadela tako družino, kot tudi sodelavce.

FOTO: Igor Mali Mali Igor

Na pogrebu v Velikih Malencah so se od njega poslovili z najvišjimi policijskimi častmi. Med množico žalujočih so bili predsednik republike, predstavniki vlade, vodstvo policije, policijski orkester ter številni kolegi iz vse Slovenije. Generalni direktor policije je takrat dejal, da je najbolj boleče to, da svojci vsak dan čakajo, da se njihov policist vrne domov – a Damir se nikdar več ne vrne.

Spomin ostaja živ

Ob deseti obletnici tragedije se Damirja Golobiča spominjajo tako pri Policiji kot domačini Posavja. Njegovo ime je vklesano na spominskem obeležju policistom, ki so izgubili življenje med opravljanjem službe, njegova zgodba pa ostaja opomin, kako nevaren in nepredvidljiv je lahko policijski poklic, ko gre za varovanje življenja in varnosti.