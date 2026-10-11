Ministra Podgorška podkupila s 578 evri?!

Štiri leta po razkritju afere Bohinjske počitnice in posledično odstopu z mesta tedanjega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je Jože Podgoršek, ki danes vodi Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, znašel na sodišču. Pred sodnico Majo Povhe je zanikal, da je leta 2022 prejel 578 evrov podkupnine v obliki plačila hotelske sobe v Bohinju, kjer je bil skupaj s soprogo. To naj bi jima v zameno za posredovanje pri tedanji direktorici Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKZG) Ireni Majcen uredila David Poštrak in Peter Burger. Burger je bil takrat direktor podjetja KŽK, d. o. o., Poštrak pa je v njem, kot je že pojasnjeval medijem, sodeloval pri vodstvenih odločitvah. Oziroma je bil kot neformalni zastopnik omenjenega podjetja.

David Poštrak krivde prav tako ni priznal. FOTO: Dejan Javornik

Kot je izpostavil tožilec, naj bi 52-letni Podgoršek v avgustu ali septembru 2021 posredoval pri Majcnovi, da bi se v pravdnih postopkih, ki so tekli med SKZG in družbo KŽK, obe strani poravnali. Posledično bi se prepoznal tožbeni zahtevek družbe KŽK. Torej, da bi to podjetje še vedno lahko imelo v zakupu zemljišča po zakupni pogodbi z dne 19. februar 2017, četudi naj bi to isto podjetje kršilo določila te pogodbe. Določene nepremičnine, ki jih je imelo pri določenem kmetijskem zemljišču, je, tako tožilec, po zakupu dal v podzakup, kar pa da brez soglasja sklada ni bilo dovoljeno. In prav zato je sklad odpovedal pogodbo. Želja Podgorška naj bi bila, da bi sklad s KŽK, ki se danes imenuje KŽK kmetijstvo in je po podatkih agencije za javnopravne evidence in storitve v lasti, nadaljevalo zakupno razmerje ali pa sklenilo novo zakupno pogodbo. In za to naj bi 30. januarja 2022 dobil nagrado v obliki plačane storitve v Hotelu Bohinj v višini 578 evrov, ki jo je zanj »po navodilu Davida Poštraka in odobritvi Petra Burgerja« plačala družba KŽK.

Petintridesetletni Poštrak, ki je obtožen dajanja daril za nezakonito posredovanje, je včeraj krivdo prav tako zanikal. Burger se bo o krivdi lahko izrekel prihodnji petek. Poštrak naj bi bil, tako tožilec, nekakšen posrednik med Burgerjem in Podgorškom. In je tedanjemu ministru, če bi ta izkoristil svoj vpliv pri omenjeni zadevi, obljubil nagrado. Potem naj bi poskrbel še za to, da je Burger dejansko realiziral izplačilo obljubljene nagrade. Da je torej 30. januarja 2022 odredil plačilo hotelske storitve v višini 578 evrov.

Obtoženi se je v preteklosti branil, da nastanitve ob odhodu iz hotela ni plačal, ker se mu je mudilo.

Podgoršek je v preteklosti zanikal očitke glede nepravilnosti pri počitnikovanju v Bohinju januarja 2022. Dejal je, da računa za nastanitev ob odhodu iz hotela ni plačal, ker se mu je mudilo, nato pa da ga je plačal aprila istega leta. Ob očitkih je sicer odstopil z mesta ministra, po lastnih navedbah zaradi zamude pri plačilu računa. Pri skladu je posredoval ob tožbi podjetja KŽK zoper sklad, ker mu je ta odpovedal pogodbo o zakupu zemljišč, ker jih je brez soglasja sklada oddajal naprej v podzakup kmetom. KŽK je trdil, da je bila pogodba nezakonito odpovedana. KŽK je po poročanju časnika Dnevnik izgubil na okrajnem in tudi na višjem sodišču. Podgoršek je počitnikoval v hotelu, ki je v lasti kriptomilijonarja Merlaka.