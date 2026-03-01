Miodrag gre za sedem let na hladno, opit in drogiran je poskušal ubiti brata

POSKUS UBOJA

Poleg poskusa uboja je na Obali teroriziral domačine in turiste.

Strah in trepet Izolanov in turistov Miodrag Jović, stari znanec policistov in sodišč, mora za sedem let v zapor. Obsojen je bil že četrtič; trikrat pravnomočno zaradi nasilništva, groženj in lahke telesne poškodbe, zdaj pa še zaradi poskusa uboja mlajšega brata in vnovičnih groženj. Predhodne pogojne obsodbe ga očitno niso spametovale. 24. avgusta predlani se je v stanovanju na Smrekarjevi ulici v Izoli, ki si ga deli z materjo in bratom Dobrivojem, s slednjim najprej sprl okoli druge ure zjutraj. Po prepiti noči na izolskih ulicah, v hudi pijanosti (1,25 do 1,56 grama alkohola na kilogram ...