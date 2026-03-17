Miran je tri dni umiral v mukah, Franc ne prizna, da je posebno hudo poškodoval 56-letnega soseda (FOTO)

PET LET ZAPORA

Sodišča ni prepričal, zato mora za pet let v zapor na forenzično psihiatrijo.

Z branjem zadnjega izvedenskega mnenja obducentke Tine Čakš Golec, specialistke patologije in sodne medicine na UKC Maribor, se je pred senatom ptujskega okrožnega sodišča končala dolgotrajna glavna obravnava zoper 67-letnega Franca Arnejčiča z Runča pri Ormožu. Sodišče ga je spoznalo za krivega povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki se je junija 2022 končala s smrtjo 56-letnega soseda Mirana Moravca. Skozi ta vrata so že pred tragedijo vstopali policisti, saj so se trije sosedje sprli. Sodnica Katja Kolarič je obtoženemu izrekla pet let zaporne kazni, ki se bo zaradi njegove bistveno ...