Miran sredi ulice ubil Natašo, nato sodil še sebi! Sosed z balkona spremljal grozljiv zločin: »GroziI ji je, nato vanjo izstrelil tri naboje!« (FOTO)

Mineva leto dni od krvavega jutra, ki je pretreslo Pivko in vso Slovenijo. V ponedeljek, 20. oktobra 2025, je 46-letni Miran Korpar na Kolodvorski cesti ustrelil 49-letno vzgojiteljico Natašo Stavanja Želodec, nato pa si sodil še sam. Tragedija se je zgodila le približno 200 metrov od vrtca, v katerem je bila zaposlena.

Streljanju je bil po takratnem poročanju medijev priča sosed, sicer varnostnik, ki je dogajanje opazoval z balkona. Kot je pripovedoval, je moškega in žensko najprej videl skupaj pred stanovanjskim blokom. Prepiranja ni slišal, opazil pa naj bi, da je moški ženski grozil, nato pa stekel v stavbo. Nataša je medtem nadaljevala pot po pločniku. Miran naj bi kmalu zatem pritekel iz bloka, jo poklical in počakal, da se je obrnila. Nato je iz neposredne bližine vanjo izstrelil tri naboje. S četrtim strelom si je vzel življenje.

FOTO: Dejan Javornik

»Takoj sem stekel na ulico in preveril njun utrip, vendar sta bila že mrtva. Le njegova noga se je še trzala,« je takratne besede očividca ob obletnici tragedije povzel srbski portal.

Otrokom preprečevali, da bi videli prizorišče

Streljanje se je zgodilo tik pred sedmo uro zjutraj, ko so se otroci že odpravljali v šolo. Ena od prodajalk bližnje trgovine Mercator je takrat opisala pretresljive prizore. »Grozno je bilo videti, ko so otroci šli v šolo in so hodili gledat, pa smo jim skupaj s sosedi preprečili, da bi prišli blizu,« je pripovedovala. Policisti so območje zavarovali, zdravnik pa je na kraju potrdil smrt obeh krajanov.

»Prejeli smo klic občanke o streljanju v Pivki na Kolodvorski cesti, kjer naj bi ležali dve neznani osebi, okoli njiju pa naj bi bilo videti veliko krvi,« je tedaj pojasnil Dejan Grandič, pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper.

FOTO: Dejan Javornik

Nataša je bila dolgoletna vzgojiteljica v pivškem vrtcu Vetrnica. Domačini so jo opisovali kot prijazno, komunikativno in vedno nasmejano žensko. Bila je poročena in imela odraslega sina. »Če mi je koga žal, je to ona. Bila je prijetna in zelo komunikativna,« je za Slovenske novice povedal eden od sosedov. O Miranu, ki je živel v sosednjem stanovanjskem bloku, so imeli domačini različne vtise. Eden od njih je opažal, da se je v obdobju pred tragedijo spremenil. »Kot da ga je nekaj morilo zadnje čase. Še pozdraviti se mu ni dalo, ko si ga srečal,« je pripovedoval.

Prodajalka bližnje trgovine pa ga je opisala kot zelo prijaznega fanta in dodala, da je poznala tudi njegovo mamo, ki je nekoč delala pri njih.

Kaj je bil motiv krvavega dejanja?

Policija je po tragediji potrdila, da sta se storilec in žrtev poznala. Miran je imel tudi dovoljenje za posedovanje strelnega orožja. V javnosti so se pojavile različne domneve o njunem odnosu. Po nekaterih neuradnih navedbah naj bi bil Miran zaljubljen v Natašo, jo nadlegoval in prepričeval, naj zapusti moža. Toda takšne trditve niso bile uradno potrjene, zato jih ni mogoče predstavljati kot ugotovljen motiv zločina.