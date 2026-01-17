  • Delo d.o.o.
POČIVAL BO V ŽALCU

»Miren počitek, dragi Jaka«: znano, kdaj bo pogreb 24-letnega Jake Muhedinovića

Pogrešan je bil od 29. novembra, njegovo truplo je v Savinji pred dnevi opazil občan.
Simbolična fotografija FOTO: Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija FOTO: Getty Images/istockphoto
B. K. P.
 17. 1. 2026 | 12:05
 17. 1. 2026 | 12:06
Skoraj dva meseca je trajala agonija tistih, ki so poznali in imeli radi Jako Muhedinovića. Visokorasli mladenič iz Kasaz se je konec novembra zabaval v Celju, nato pa sedel v taksi in izginil. Več tednov so navdušenega športnika, priljubljenega daleč naokoli, iskali njegovi družinski člani, prijatelji, znanci, prostovoljci, gasilci, policisti in drugi, a vse je bilo zaman. Kljub temu da so dodobra prečesali bližnjo in daljno okolico kraja, kjer je usodne noči izstopil iz taksija, da niso našli. Gasilci so pregledovali strugo in brežino reke Savinje, prav tako neuspešno. Dokler ni pred dnevi občan v tej isti reki na območju Policijske postaje Laško opazil truplo. Še istega dne so s Policijske uprave Celje sporočili, da gre najverjetneje za pogrešanega Jako.

Preiskovalni sodnik je po najdbi trupla odredil sodno obdukcijo. Rezultati še niso znani.

Da je temu res tako, so kmalu za tem potrdili tudi njegovi povsem skrušeni starši, ki so si sicer, tako kot na tisoče drugih, ki so se pridružili skupini na družabnem omrežju, namenjeni deljenju informacij o pogrešanem Jaki, bolj kot vse na svetu želeli, da bi se Jaka vrnil živ in zdrav. Ta srčna želja se jim žal ni uresničila, kljub temu pa so odbili vsaj neke vrste zaključek, Jaka ni več pogrešan in čeprav ga ne bodo nikoli več stisnili v objem, ga lahko vsaj položijo k večnemu počitku.

Pogreb mladeniča, pred katerim je bilo še vse življenje, bo v torek, 20. januarja, ob 15. uri na pokopališču Žalec, so objavili na družabnem omrežju in dodali, da bo žara na dan pogreba v tamkajšnji mrliški vežici od 12. ure dalje. Pod objavo se vrstijo izreki sožalja in spodbudne besede, namenjene Jakovim bližnjim. »Ni je večje bolečine, kot je izguba otroka. Jaka, naj ti bo lepo tam med angeli, čuvaj svoje domače in jim daj moči, da preživijo to bolečino,« se glasi zapis enega od spletnih uporabnikov, nekdo drugi pa je nesrečnemu mladeniču kratko in jedrnato zaželel: »Miren počitek, dragi Jaka.«

Pogreb bo v sredo ob 15. uri. FOTO: Osebni Arhiv/facebook
Pogreb bo v sredo ob 15. uri. FOTO: Osebni Arhiv/facebook

