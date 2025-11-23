Miren večer pri nas presekal pok na cesti: več ljudi so odpeljali

S Policijske uprave Kranj (PU Kranj) poročajo o hudi prometni nesreči, ki so jo gorenjski prometni in blejski policisti obravnavali v petek nekaj pred 17.30 v t.i. Soteski na območju občine Bohinj. V prometni nesreči sta bila udeležena dva avtomobila. Po besedah PU Kranj je bil povzročitelj hudo telesno poškodovan, udeleženi voznik in njegovi trije potniki pa lahko.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je 28-letni voznik, državljan Španije, zaradi neprilagojene hitrosti v nepreglednem desnem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče in z avtomobilom čelno trčil v avtomobil drugega voznika. 28-letni španski voznik je bil hudo telesno poškodovan in po pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom prepeljan v zdravstveno ustanovo. Prav tako so bili lahko telesno poškodovani udeleženi voznik in njegovi trije potniki, ki so bili po pomoči zdravstvenega osebja na kraju prav tako z reševalnim vozilom prepeljani v zdravstveno ustanovo,« so zapisali na omenjeni policijski upravi.

Na pomoč so priskočili tudi gasilci, ki so pomagali s tehničnim posegom pri reševanju udeležencev nesreče iz vozila. »Cesta je bila v času ogleda zaprta. Policisti za 28-letnega španskega voznika vodijo postopek,« so še sporočili s PU Kranj.

