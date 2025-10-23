Mislil, da je prišel na zmenek v park v Celju, a sta ga brutalno pretepla in s posnetkom izsiljevala (FOTO)

Poročali smo že, da so celjski kriminalisti v okviru intenzivne kriminalistične preiskave konec prejšnjega tedna odvzeli prostost dvema mladoletnima in polnoletnemu storilcu, ki so v sostorilstvu še z drugimi osebami na različnih spletnih omrežjih ustvarjali lažne profile mladih deklet ter nato prek njih novačili mlajše in starejše moške z namenom osebnega srečanja.

Prišel v mestni park v Celju, tam sta ga brutalno pretepla

Na tak način so storilci junija letos vzpostavili kontakt z moškim srednjih let z ljubljanskega območja. Pogovor z njim so začeli s splošnimi temami, nato pa so komunikacijo peljali v smeri, da se želi mlajše dekle z njim sestati. Moškega so prepričali, da se je pripeljal v Celje. Ko je prispel v Celje, je v veri, da na družbenem omrežju komunicira z mladim dekletom, odšel v mestni park, kjer sta bila dogovorjena za srečanje.

Moškega sta z brutalnim pretepanjem posebno hudo poškodovala.

Okoli 22. ure sta ga v gozdu nad parkom, kjer naj bi se srečal z dekletom, pričakala dva zamaskirana osumljenca, eden mladoleten in eden polnoleten. Moškega sta fizično napadla, ga brutalno pretepla, oropala in ga pri tem posnela z mobilnim telefonom ter ga kasneje s posnetki izsiljevala za denar.

Oba sta osumljena kaznivih dejanj ropa, posebno hude telesne poškodbe, poskusa izsiljevanja in zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva.

Storilci so se na družbenih omrežjih predstavljali za mlada dekleta in fizično obračunali z moškim, s katerim so navezali stike. FOTO: Pu Celje

Storitve kaznivega dejanja ropa je poleg dveh omenjenih osumljenih in neznane osebe osumljen še en mladoletnik, ki so ga kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja pomoči pri storitvi kaznivega dejanja ropa. Celjski kriminalisti so dva osumljena privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Celju, ta je po zaslišanju obema odredil pripor.

Policija svetuje: ne delite svojih intimnih fotografij z neznanci

Kriminalisti so ugotovili, da tovrstna kazniva dejanja s podobnim načinom storitve izvršuje večje število mlajših storilcev. Izključni motiv storilcev je, da oškodovance prepričajo, da so storili nekaj nemoralnega oziroma kaznivega in zato od njih zahtevajo večje vsote denarja z obljubo, da posnetkov ne bodo objavili oziroma posredovali njihovim družinam.

Policisti ob tem znova opozarjajo na tveganja pri uporabi spletnih in mobilnih aplikacij za spoznavanje. Uporabnikom svetujejo, naj bodo pri navezovanju stikov z neznanci previdni, naj ne razkrivajo osebnih podatkov, predvsem pa naj ne delijo svojih intimnih fotografij z neznanci.