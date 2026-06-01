Mislil je, da kupuje avto, 43.000 evrov pa je končalo na računu goljufa

Celjski policisti so v petek obravnavali dve spletni prevari, v katerih sta bila občana oškodovana za več deset tisoč evrov. V prvem primeru je občan prek spleta kupoval avtomobil. Kontaktiral je nemško podjetje, ki se ukvarja s prodajo vozil, nato pa prejel pogodbo in predračun za vozilo v višini 43.000 evrov. Znesek je poravnal, kasneje pa ugotovil, da je neznani storilec vdrl v informacijski sistem podjetja in mu poslal lažno pogodbo ter drug transakcijski račun, na katerega je občan nakazal denar.

V drugem primeru je občana kontaktiral neznanec in ga prepričal, naj si na telefon namesti aplikacijo, prek katere naj bi mu nakazal sredstva, pridobljena z nakupom kriptovalut. Neznanec mu je nato z računa ukradel nekaj več kot 21.000 evrov. Policisti oba primera še preiskujejo.