Črnomaljski policisti so uspešno preiskali več vlomov v počitniške hiše na območju občine Semič. V enem od primerov je storilec iz objekta odnesel večjo količino suhomesnatih izdelkov, v drugem pa je z vlomi v dve počitniški hiši povzročil za približno 1300 evrov škode. Policisti so v okviru preiskav odkrili dva osumljenca, ki sta oba končala v priporu.

Prvi vlom se je zgodil marca letos na območju Anzlove gore v občini Semič. Neznani storilec je vlomil v počitniško hišo, pregledal prostore in našel večjo količino suhomesnatih izdelkov, ki jih je nato odnesel. Policisti Policijske postaje Črnomelj so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in zavarovali najdene sledi. Preiskava jih je pripeljala do 58-letnega moškega iz okolice Metlike, ki ga sumijo vloma. Po podatkih policije so ga že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj.

Osumljencu so odvzeli prostost, ga pridržali in s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Vlomil v dve počitniški hiši

Druga dva vloma sta se zgodila konec avgusta na območju Zabrezja v občini Semič. Storilec je skozi vrata vlomil v dve počitniški hiši, pri tem pa povzročil za okoli 1300 evrov škode. Policisti so tudi v tem primeru opravili ogled, zavarovali sledi in začeli zbirati obvestila. Med preiskavo so ugotovili, da je vlomov osumljen 36-letni moški iz okolice Semiča.

Tudi njega so policisti že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj. Po odvzemu prostosti in pridržanju so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju tudi zanj odredil pripor, je sporočila Alenka Drenik Rangus, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Novo mesto.