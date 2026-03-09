Mister Slovenian Open vodil mamilarsko tolpo

NA ČELU KRIMINALNE ZDRUŽBE

Ljubljanski policist naj bi opozoril osebnega trenerja Gregorja Tuša. Temu znanemu bodibilderju so sledili zaradi suma trgovanja z drogo.

Danes 47-letni Gregor Tuš iz Kamnice pri Mariboru je novembra 2005 s široko razprtim nasmehom in stisnjenimi rokami za svojim hrbtom stal na najvišji stopnički tekmovanja v bodibildingu in fitnesu, ki je potekalo v Kopru. Priboril si je laskav naziv mister Slovenian Open (zmagovalec odprtega prvenstva Slovenije). Tuš je kot tekmovalec in trener s svojimi varovanci pozneje dosegel še več odmevnih uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih pod okriljem zveze IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness). Kot eden od osebnih trenerjev v akciji portala zadovoljna.si Hujšamo vsi se je prav ...