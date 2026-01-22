To je Mitja! Nagrabil je milijone in izpuhtel (FOTO)

KJE SE SKRIVA?

Iz Tanzanije niti glasu o lani aretiranem goljufu Mitji Pavlinu. Kot član uprave Kovintrada naj bi si nakradel 4 milijone.

Kako zelo radi bi naši pristojni organi Štajerca Mitjo Pavlina dobili v kremplje, priča podatek, da se je lani znašel celo na Europolovi lestvici najbolj iskanih evropskih zločincev. 63-letnik, ki naj bi celjsko družbo Kovintrade nategnil skoraj za 4 milijone evrov, jo je pred nekaj leti podurhal iz Slovenije ter ušel roki pravice. In čeprav je za njim razpisana tiralica celjskega okrožnega sodišča, je nemoteno užival na sanjskih plažah tanzanijskega otočja Zanzibar. Pa še vedno uživa? Informacij iz Afrike ni Tega ne vemo, saj so zadnje informacije o tem ubežniku že kar stare; lanskega ...