Mitja po Sloveniji naplahtal najmanj 30 ljudi, vzel denar in se ugreznil v tla

ZAŠČITEN KOT SIBIRSKI TIGER

Na sodišču pa se izogiba postopku.

Agonija Sobočana, ki je z Mitjem Verlakom in njegovo firmo Map consulting gradbeništvo iz Maribora januarja 2022 sklenil kreditno pogodbo, po kateri bi mu podjetnik v obdobju 14 mesecev za 16.430 evrov naredil fasado na stanovanjski hiši v Murski Soboti, se očitno še ne bo kmalu končala. Verlak, od stranke je medtem vzel 6572 evrov avansa, a tega doslej še ni vrnil, se je namreč na okrožni soboški sodniji pred dnevi že petič izognil postopku na predobravnavnem naroku zaradi obtožb o poslovni goljufiji. Po besedah zagovornika Igorja Weindorferja mu je njegov varovanec obljubil, da bo Sobočanu ...