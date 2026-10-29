Mitja priznal požig mlina, s kaznijo se ne strinja: z ogorkom povzročil za več kot pol milijona škode

NA SODIŠČU

Aprila so ga izpustili na prostost, maja pa spet priprli.

Murska Sobota • Mitja Virag, 23-letnik iz Beltincev, je v razpravni dvorani št. 7 soboškega hrama pravice priznal, da je 16. novembra lani v stavbi starega mlina v središču vasi, kjer se je pogosto zadrževal, odvrgel cigaretni ogorek. Najprej je zagorel kup smeti, ognjeni zublji pa so nato mlin pogoltnili. »Obžalujem, iskreno,« je zamomljal izza zatožnega pulta. Še isti dan so ga aretirali Viraga je preganjal višji državni tožilec Drago Farič, v zameno, ker je prevzel krivdo, mu je ponudil tri leta bivanja za zapahi. Spomnil je, da je bil 23-letnik v preteklosti že kaznovan – v evidenci ...