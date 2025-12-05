Mitja za gradbena dela pobral ogromne avanse in se ugreznil v tla

POVEZAN Z VEČ AFERAMI

Domnevnega goljufa Mitjo Verlaka tik je pred sojenjem uščipnilo v hrbtu.

Stanislav Jug, sodnik okrožnega soboškega sodišča, je ta teden na kazensko odgovornost poklical Mitjo Verlaka s Štajerske. Na nedavnem predobravnavnem naroku je nameraval od njega izvedeti, kako se bo izrekel glede očitkov, ki mu jih je naprtila višja državna tožilka Desanka Novak. Prva dama tukajšnjega tožilstva je Verlaku pripisala obtožbo, da je zakrivil kaznivo dejanje poslovne goljufije, ko je od oškodovanca, ki je najel njegovo podjetje Map consulting gradbeništvo iz Maribora, da mu na stanovanjski hiši izdela fasado, pobral 6000 evrov avansa, posla pa ni niti začel. Povezan naj bi bil ...