Mlada jahačica ovadila trenerja Skazo: »Prijel me je za vrat in me potiskal proti steni«

Mlada jahačica Konjeniškega kluba Velenje je policiji prijavila dolgoletnega trenerja Robija Skazo, ki mu očita psihično nasilje, fizični napad, zadržanje konja in njegovega potnega lista. Kot poroča Dnevnik, je uredništvo pridobilo policijski zapisnik o ustni ovadbi in zdravniški izvid. Skaza očitke zanika in pravi, da so navedbe lažnive.

Jahačica, stara nekaj čez dvajset let, pravi, da je bil dogodek vrhunec več kot desetletje dolgega odnosa, ki naj bi ga z leti vse bolj zaznamovali nadzor, poniževanje in nasilje. Pri Skazi je začela trenirati že pri desetih letih in ga dolgo doživljala kot vzornika ter skoraj družinskega člana. »Ne morem reči, da mi ni stal ob strani. Veliko mi je omogočil in mi pomagal tudi doma,« je povedala. Z leti pa naj bi odnos začela doživljati drugače. »Sčasoma sem dobila občutek, da ima vse dobro, kar je naredil zame, svojo ceno,«

»Vedno je znal udariti tja, kjer najbolj boli«

Po njenih navedbah naj bi jo Skaza v preteklosti večkrat boksnil v roko, jo potisnil v grmovje ali na tla ter udaril po zadnjici ali drugih delih telesa. Sama pravi, da tega takrat ni razumela kot nasilje, saj naj bi bilo predstavljeno kot šala. Še hujše naj bi bilo psihično nasilje. »Verbalno nasilje je bilo zame hujše od fizičnega in izredno močno. Vedno je znal udariti točno tja, kjer najbolj boli,« je povedala za Dnevnik.

Odnos naj bi se dokončno zaostril po sporu na tekmovanju. Jahačica trdi, da ji je Skaza nato dejal, naj si poišče drugega trenerja in drug hlev. Ko je želela klub zapustiti in preseliti konja, naj bi se spor še stopnjeval.

»Prosila sem ga, naj me izpusti«

Najhujši incident naj bi se zgodil 31. avgusta. Jahačica pravi, da je prišla v klub oskrbet konja. Po njenih besedah naj bi Skaza brcnil v klop, na kateri je sedela, tako da je padla, nato pa od nje zahteval, naj gre z njim v pisarno. Ko ga je zavrnila, naj bi jo prijel za roko, pozneje pa večkrat udaril po roki, tako da ji je telefon padel na tla. Nato naj bi jo zgrabil za vrat. »Prijel me je za vrat in me dobre štiri metre potiskal proti steni. Tudi tam me ni izpustil in začel je vse močneje pritiskati na vrat. Zelo sem se ustrašila in ga prosila, naj me izpusti, ker me boli, vendar prijema ni popustil,« je opisala. Po njenih besedah se je prijem sprostil šele, ko se je prestrašeni konj začel umikati in za seboj potegnil tudi Skazo. Jahačica trdi, da jo je nato udaril še po obrazu. »Bila sem povsem pretresena,« je povedala.

Še isti večer jo je prijateljica pospremila na policijsko postajo, nato je poiskala zdravniško pomoč. V izvidu, ki ga je pridobil Dnevnik, so med drugim navedeni pordelo desno lice, rdečina in bolečina v predelu rame ter akutna stresna reakcija, površinska poškodba glave in vratu ter udarnina rame in nadlakti.

Konja naj ne bi bilo več v klubu

Ko se je naslednji večer vrnila v klub, da bi konja preselila, ga tam po njenih navedbah ni bilo več. »Nisem vedela, kje je. Ali je živ ali ne,« je povedala. Trdi, da jo je nato kontaktiral oče Robija Skaze in ji sporočil, da bo konja dobila, če umakne ovadbo. Na to ni pristala. Ko je napovedala, da bo policiji prijavila tudi krajo konja, naj bi ji naslednji dan sporočili, kje ga lahko prevzame. Konja je nato dobila skupaj z opremo in dokumentacijo.

Skaza: »Te navedbe so lažnive«

Dnevnik je z očitki soočil tudi Robija Skazo. Ta jih zavrača. »Te navedbe so lažnive,« je odgovoril in dodal, da ne ve za kakršnokoli prijavo policiji. Nadaljnjih komentarjev ni želel dati.

Jahačica je policijski zapisnik in zdravniški izvid poslala tudi Konjeniški zvezi Slovenije. Ta je v splošnem stališču poudarila, da v športu ne sme biti prostora za fizično, psihično ali spolno nasilje, hkrati pa zapisala, da »zgolj na podlagi govoric, anonimnih navedb ali nepreverjenih zapisov na družbenih omrežjih zveza ne more ugotavljati odgovornosti posameznikov«. Dnevnik navaja, da je jahačica zvezi poslala dokumentacijo, vendar drugega vsebinskega odziva po njenih besedah ni prejela.