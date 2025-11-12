Mlada Mariborčana obljubljala ugodne kredite, v zameno pa zahtevala telefone

Na podlagi določil Zakona o kazenskem postopku so mariborski policisti 10. novembra odvzeli prostost 21-letnemu moškemu z območja Maribora in 24-letnemu moškemu z območja Pesnice pri Mariboru, zaradi utemeljenega suma storitve več kaznivih dejanj goljufije (211. člen KZ-1) in izsiljevanja (213. člen KZ-1).

Ugotovljeno je bilo, da sta osumljena oškodovancem obljubljala ugodne kredite, v zameno pa zahtevala, da sklenejo naročniška razmerja pri mobilnih operaterjih ter jima izročijo mobilne telefone. Svojih obljub glede ureditve kreditov nista izpolnila, pri tem pa sta si pridobila protipravno premoženjsko korist v višini več kot 20.000 evrov.

Nekatere oškodovance sta tudi izsiljevala, da sklenejo naročniška razmerja in jima izročijo telefone, oziroma da sklenejo hitri kredit za nakup vozila ali drugih predmetov.

Pri osumljencih je bila opravljena hišna preiskava, pri kateri so bili zaseženi predmeti, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem predkazenskem postopku.

Po zaključku postopka bo zoper oba osumljenca na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podana kazenska ovadba.