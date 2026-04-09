Mlada sinova znanih mariborskih boksarjev tihotapila kokain, izdal ju je pes

MORATA V ZAPOR

Na Norveškem so 20-letnega Mela Reherja in leto starejšega Luko Rašića obsodili brez usmiljenja.

Norveška carina je lani zasegla 278 kilogramov kokaina, petino te droge pa sta v dveh transportih tihotapila mlada Štajerca. Da bi pretentala norveške carinike, sta kombi prelepila z oznakami boksarskega kluba, dolgo pot iz Slovenije do Skandinavije pa opravičevala z besedami, da se peljeta po boksarje, ki so na treningu v Oslu. »Norveška carina je prva linija v boju naše kraljevine proti nezakoniti trgovini z drogo. Takšni zasegi kažejo, kako pomembno je ustaviti pošiljke droge na meji, namesto da bi poskušali odkrivati prekrške, ko je že razdeljena znotraj naše države.« Čeprav sta bila v ...