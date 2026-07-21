Mlada voznica (26) odvzela prednost kolesarki: življenje 80-letnice visi na nitki

V ponedeljek okoli 11.30 so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo kolesarke in voznice osebnega avtomobila na območju Velikih Malenc.

Življenje 80-letnice ogroženo

Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 26-letna voznica osebnega avtomobila, ki je v križišču odvzela prednost 80-letni kolesarki, ki je po kolesarski stezi pravilno prečkala cesto. Po trčenju je peška padla in se hudo poškodovala. Reševalci so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, zaradi hudih poškodb je njeno življenje ogroženo. Policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin nesreče.

Škofjeloški policisti so v ponedeljek nekaj pred 19. uro obravnavali 60-letno kolesarko, ki je pri vožnji izgubila nadzor nad kolesom, zaradi česar je padla po vozišču in se telesno poškodovala. Na kraju ji je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in jo prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Policisti so voznici kolesa izdali plačilni nalog.

Hudo poškodovan mopedist

Nekaj po 16.30 se je zgodila prometna nesreča z udeležbo voznika osebnega avtomobila in mopedista na območju Senovega. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 25-letni voznik osebnega avtomobila ob zavijanju levo odvzel prednost 16-letnemu vozniku mopeda. Ta je po trčenju padel in se hudo poškodoval, oskrbeli so ga v bolnišnici. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo in bodo na podlagi ugotovitev ukrepali v skladu s pristojnostmi.

Povzročitelj nesreče pijan

O prometni nesreči v Metliki so bili policisti obveščeni tudi nekaj po 16. uri. Po ugotovitvah metliških policistov je 50-letni voznik osebnega avtomobila pri vožnji vzvratno trčil v avtomobil 22-letnega voznika. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je 50-letnik vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,59 miligramov alkohola (1,2 g/kg). Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo, mu odvzeli vozniško dovoljenje in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.