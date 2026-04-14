Mladci pretepli dobrodušnega hišnika Matjaža, ustrahujejo tudi čistilke

GROZLJIVO

Ravnatelj OŠ Drska težko razume brutalen napad na zaposlenega, ki je pred časom šolo rešil pred ognjem.

»Hišnik je človek, ki je na tej šoli opravil veliko dobrega dela in je zelo aktiven tudi v širši lokalni skupnosti, med drugim kot predsednik prostovoljnega gasilskega društva,« David Imperl, ravnatelj novomeške osnovne šole Drska, še danes ne more verjeti, kako je minulo soboto objestna mladež napadla dobrodušnega hišnika Matjaža. Izvemo celo, da je leta 2020 kot gasilec interveniral, da šola ni zgorela. Matjaž je duša skupnosti, dober človek, požrtvovalni gasilec, ki je leta 2020 rešil šolo, da ni zgorela. FOTO: Facebook»V soboto okoli 19.30 smo bili obveščeni, da naj bi na Ulici Slavka ...