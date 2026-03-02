Mladi motorist pri Mirni Peči hudo poškodovan, posredoval helikopter

V petek, 27. februarja, nekaj pred 16. uro so bili policisti obveščeni o padcu motorista na območju Mirne Peči. Na kraj dogodka so takoj prihiteli reševalci, ki so hudo poškodovanega 21-letnega motorista oskrbeli in ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov Postaje prometne policije Novo mesto je do nesreče prišlo zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo. Motorist naj bi izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in silovito trčil v ograjo. Vse okoliščine prometne nesreče policisti še preiskujejo.

Policisti ob tem znova poudarjajo pomen varne in odgovorne vožnje. Motoriste pozivajo, naj:

hitrost vožnje vedno prilagodijo razmeram na cesti in svojim izkušnjam,

uporabljajo ustrezno zaščitno opremo (čelada, zaščitna oblačila, rokavice),

ohranjajo varnostno razdaljo in predvidevajo ravnanja drugih udeležencev v prometu,

poskrbijo za tehnično brezhibnost vozila.

Zaradi večje izpostavljenosti so motoristi v prometu med ranljivejšimi skupinami, zato lahko že manjša napaka ali precenitev sposobnosti vodi do hudih posledic.