PROMETNA VARNOST

Mladi motorist pri Mirni Peči hudo poškodovan, posredoval helikopter

Zaradi večje izpostavljenosti so motoristi v prometu med ranljivejšimi skupinami.
A. G.
 2. 3. 2026 | 15:27
 2. 3. 2026 | 15:45
1:25
A+A-

V petek, 27. februarja, nekaj pred 16. uro so bili policisti obveščeni o padcu motorista na območju Mirne Peči. Na kraj dogodka so takoj prihiteli reševalci, ki so hudo poškodovanega 21-letnega motorista oskrbeli in ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov Postaje prometne policije Novo mesto je do nesreče prišlo zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo. Motorist naj bi izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in silovito trčil v ograjo. Vse okoliščine prometne nesreče policisti še preiskujejo.

Policisti ob tem znova poudarjajo pomen varne in odgovorne vožnje. Motoriste pozivajo, naj:

  • hitrost vožnje vedno prilagodijo razmeram na cesti in svojim izkušnjam,
  • uporabljajo ustrezno zaščitno opremo (čelada, zaščitna oblačila, rokavice),
  • ohranjajo varnostno razdaljo in predvidevajo ravnanja drugih udeležencev v prometu,
  • poskrbijo za tehnično brezhibnost vozila.

Zaradi večje izpostavljenosti so motoristi v prometu med ranljivejšimi skupinami, zato lahko že manjša napaka ali precenitev sposobnosti vodi do hudih posledic.

Več iz teme

motoristpolicijaprometprometna nesrečaMirna Peč
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
Logo
IZBRANO ZA VAS
