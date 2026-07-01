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NADZOR

Mladi pod drobnogledom policistov: to so ugotovili

Na Policijski upravi Maribor so izvedli poostren nadzor v cestnem prometu in na javnih krajih.
Obravnavali so tudi kršitve s področja prepovedanih drog in alkohola. FOTO: Mavric Pivk
Obravnavali so tudi kršitve s področja prepovedanih drog in alkohola. FOTO: Mavric Pivk
O. B.
 1. 7. 2026 | 07:30
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Pripadniki Policijske uprave Maribor so zadnji šolski dan izvedli poostrene preventivne in represivne aktivnosti v cestnem prometu ter na javnih krajih, kjer se praviloma zbirajo mladi ob koncu šolskega leta. Namen nadzora je bil povečati javno varnost, varnost občanov, preprečevati zlorabo alkohola in prepovedanih drog ter zmanjšati število kršitev v cestnem prometu in s tem prometnih nesreč. Aktivnosti so potekale na območju mestnih središč Maribora in Ptuja z okolico, kjer se zbirajo predvsem mladi po koncu šolskega leta in pogosteje kršijo javni red in mir.

Aktivnosti so potekale na območju mestnih središč, kjer se zbirajo predvsem mladi po koncu šolskega leta.

V okviru poostrenega nadzora so ugotovili največ kršitev s področja cestnega prometa. Skupno so izdali 130 plačilnih nalogov, največ zaradi prekoračitve dovoljene hitrosti, neuporabe varnostnih pasov oziroma drugih zadrževalnih sistemov, nepravilne uporabe mobilnih naprav med vožnjo. Poleg tega so na pristojno sodišče podali 12 obdolžilnih predlogov, predvsem zaradi hujših kršitev, kot so prekoračitev hitrosti, pa tudi zaradi zasega motornih vozil v primerih nedovoljenih predelav vozil oziroma vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Policisti so obravnavali tudi kršitve s področja prepovedanih drog in alkohola. Ugotovili so osem kršitev zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami ter eno kršitev zakona o omejevanju porabe alkohola. »Policijska uprava Maribor bo tudi v času poletnih počitnic nadaljevala aktivnosti za zagotavljanje večje prometne varnosti ter preprečevanje kršitev javnega reda in miru,« so sporočili.

Največ kršitev so ugotovili s področja cestnega prometa. Fotografija je simbolična. FOTO: Dokumentacija Dela
Največ kršitev so ugotovili s področja cestnega prometa. Fotografija je simbolična. FOTO: Dokumentacija Dela

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