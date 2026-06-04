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PONAREJAL DENAR

Mladi Ribničan s ponarejenimi stotaki na pijačo

Ribničanu Damirju Bajtu zaradi ponarejanja denarja pogojna zaporna kazen. V lokalu uspešno unovčil ponarejen bankovec za 100 evrov.
V lokal je dvakrat prišel s ponarejenima bankovcema za 100 evrov. Na fotografiji primer originalnega stotaka. FOTO: Leon Vidic

V lokal je dvakrat prišel s ponarejenima bankovcema za 100 evrov. Na fotografiji primer originalnega stotaka. FOTO: Leon Vidic

Ljubljanski okrožni sodnik Marko Češnovar Foto: Marko Feist

Ljubljanski okrožni sodnik Marko Češnovar Foto: Marko Feist

Po naročilu pijače je iz lokala odšel bogatejši za skoraj 100 evrov. Fotografija je simbolična. FOTO: Marioguti/Getty Images

Po naročilu pijače je iz lokala odšel bogatejši za skoraj 100 evrov. Fotografija je simbolična. FOTO: Marioguti/Getty Images

V lokal je dvakrat prišel s ponarejenima bankovcema za 100 evrov. Na fotografiji primer originalnega stotaka. FOTO: Leon Vidic
Ljubljanski okrožni sodnik Marko Češnovar Foto: Marko Feist
Po naročilu pijače je iz lokala odšel bogatejši za skoraj 100 evrov. Fotografija je simbolična. FOTO: Marioguti/Getty Images
Aleksander Brudar
 4. 6. 2026 | 09:10
4:00
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Damir Bajt iz Ribnice se je januarja lani, le dobrih 14 dni pred svojim 22. rojstnim dnevom, odločil, da si bo s ponarejenim denarjem v enem od ribniških lokalov kupil energijsko pijačo Red Bull. Prvič se je tja odpravil 13. januarja lani, ko je okoli 18.20 ob naročilu pijače natakarici izročil ponarejena bankovca za 100 evrov. Za 2,50 evra, kolikor je stala pijača, je bil na koncu bogatejši za 97,50 evra. Natakarica mu je namreč vrnila denar, ki ni bil ponarejen. V isti lokal se je Ribničan še enkrat vrnil naslednjega dne. Očitno je predvideval, da bi znova lahko na tako preprost način prišel do novih pravih 97,50 evra.

Ura je bila 21.30, ko je z dvema ponarejenima bankovcema za 100 evrov spet želel naročil isto energijsko pijačo. A očitno so se v lokalu nanj pripravili, saj sta se mu takrat že približala ribniška policista. Ko ju je zagledal, je ponarejena bankovca odvrgel v bližnje cvetlično korito. Ker mu ponarejenega denarja ni uspelo spraviti v obtok, je tokrat kaznivo dejanje ponarejanje denarja ostalo pri poskusu. Podrobnejši pregled bankovcev je pokazal, da so bili tiskani v ploskem tisku. Pri čemer je osnovna tehnika tiska pristnih bankovcev kombinacija ploskega in globokega tiska.

»Pogojna obsodba vam je bila izrečena, da imate v zavesti, da ne smete kakšne take neumnosti ponoviti.«

Ta teden se je moral Bajt, ki ima končano le osnovno šolo, je brez poklica in živi s socialno podporo, zaradi izročanja ponarejenih bankovcev zglasiti pri ljubljanskem okrožnem sodniku Marku Češnovarju. Po prebrani obtožnici mu je tožilka Katarina Anželj za primer priznanja krivde predlagala enotno pogojno 10-mesečno zaporno kazen s preizkusno dobo treh let. »Priznam krivdo in obžalujem, kar sem naredil,« je bil kratek 23-letnik. Da je bila tožilka milostna, je poleg priznanja krivde pomagalo tudi dejstvo, da doslej še ni bil kaznovan. »Posebnih obteževalnih okoliščin nisem našla,« je dodala. Da gre za osamljen primer, je zatrdil tudi Bajtov zagovornik odvetnik Gorazd Novak.

Po naročilu pijače je iz lokala odšel bogatejši za skoraj 100 evrov. Fotografija je simbolična. FOTO: Marioguti/Getty Images
Po naročilu pijače je iz lokala odšel bogatejši za skoraj 100 evrov. Fotografija je simbolična. FOTO: Marioguti/Getty Images

Milostno

Sodnik je na koncu sklenil, da mu bo izrekel prav takšno kazen, kot jo je predlagala tožilka. Sodišče mu je hkrati odvzelo štiri ponarejene bankovce, družbi, v okviru katere posluje lokal, pa mora do 16. junija letos plačati 102,50 evra. V ta znesek sta namreč všteta ponarejen bankovec za 100 evrov in energijska pijača. Sodnik je obtoženega spomnil, da mu je za uspešno unovčevanje ponarejenega bankovca tožilka predlagala minimalno kazen. To je šest mesecev zapora. Za drugo, ki je ostalo pri poskusu, pa da je šla celo pod zakonski minimum (pet mesecev zapora). »Ta kazen ni sama sebi namen,« je razložil obtoženemu in dodal, da mu je pogojna obsodba izrečena zato, »da imate v zavesti, da ne smete kakšne take neumnosti ponoviti«. Ker se tako obramba kot tožilka na sodbo nista pritožila, je ta še istega dne postala pravnomočna. »Ta triletni rok preizkusne dobe vam začne teči že danes. A to ne pomeni, da se po treh letih spet lahko sprostite, ampak da si lepo uredite življenje,« je sklenil sodnik.

Policisti so Bajtu zasegli tudi dva prava bankovca za 50 evrov. Obtoženi je pojasnil, da ju še do danes ni dobil nazaj. Ker ju ni med zaseženimi predmeti v sodnem spisu, mu je sodnik svetoval, naj se najprej obrne na policijo. V primeru, da tam ne bo uspešen, pa nato še na sodišče. 

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