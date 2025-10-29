Mladi Romi na šolskem igrišču pretepli otroka?

V MARIBORU

V štajerski prestolnici odmeva dogodek v soboto popoldne. Otroke naj bi izsiljevali, enega pa celo telesno poškodovali.

V soboto, prav v času, ko je nas je pretresla vest o smrti Aleša Šutarja - Aca iz Novega mesta, ki je v bolnišnici umrl po brutalnem napadu, so prijavo o sumu kaznivega dejanja nad otrokom prejeli na Policijski upravi Maribor. Ni povečanega števila primerov, kjer gre za sum vrstniškega nasilja različnih oblik. Boštjan Velički, vodja službe direktorja uprave, je na naše poizvedovanje odgovoril: »Lahko potrdimo, da v konkretnem primeru obravnavamo sum kaznivega dejanja nasilništva po 296. členu kazenskega zakonika. Ob približno 19.15 smo bili obveščeni, da je v UKC Maribor zdravniško pomoč ...