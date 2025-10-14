Mladi z vpitjem in glasnim pogovarjanjem ponoči motili prebivalce

Danes ponoči so policisti Policijske postaje Nova Gorica prejeli obvestilo o kršitvi javnega reda in miru pred gostinskim lokalom v Novi Gorici. Po prijavi so mlajše osebe z vpitjem in glasnim pogovarjanjem motile prebivalce pri nočnem počitku. Policisti so ob prihodu na kraj kršitelje opozorili in jim skladno z zakonodajo – 8. členom Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) – izrekli opozorilo.

Kaj določa zakon?

Policija je pristojna za ukrepanje v primerih prekrškov po 8. členu ZJRM-1. Po prvem odstavku tega člena se za prekršek kaznuje vsakdo, ki med 22.00 in 6.00 uro moti mir in počitek ljudi s hrupom, če pri tem ne gre za nujne intervencijske ali vzdrževalne posege. Za takšno dejanje je predpisana globa od 83,46 do 208,65 evra.

Drugi odstavek istega člena določa, da se za prekršek kaznuje tudi oseba, ki z uporabo televizijskega ali radijskega sprejemnika, druge akustične naprave ali glasbila moti mir ali počitek ljudi – ne glede na čas dneva –, če hrup ni posledica dovoljene dejavnosti. V tem primeru gre za povzročanje hrupa, ki posameznika moti pri miru ali počitku.

Ureditev področja hrupa

Poleg ZJRM-1 področje hrupa ureja tudi Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki določa dopustne ravni hrupa, ki ga povzročajo različne dejavnosti. Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe izvajajo inšpektorji za varstvo okolja. Policija ob tem znova opozarja, da naj občani spoštujejo javni red in mir, predvsem v nočnem času, ter s svojim vedenjem ne motijo drugih pri počitku.