Mladina vlomila v reciklažni center in kradla

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 7. in 10. novembrom posredovali v 228 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 700 klicev. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, nevarne vožnje v cestnem prometu, groženj, poškodovanja tuje stvari, goljufije, vlomov in tatvin.

Prijeli tatove

7. 11. zvečer so bili obveščeni, da naj bi neznanci vlamljali v zbirno reciklažni center na območju Žužemberka. Takoj so se odzvali in na kraju izsledili in prijeli 23-letnega, 22-letnega in mladoletnega storilca. Zasegli so jim ukradene predmete, ki so jih natovarjali v osebni avtomobil. Vse okoliščine še preverjajo in bodo zoper trojico na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Vlomi in tatvine

V Dobruški vasi je v noči na 9. 11. nekdo vlomil v kmetijski objekt in odtujil šest kokoši.

Na območju Vrbine je 9. 11. popoldne neznanec izkoristil nepazljivost občana, ki je odstranjeval požagane veje in mu odtujil motorno žago Husqvarna.