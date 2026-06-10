Mlado ženo s Filipinov naj bi Mitja ubil z utežjo in jo večkrat zabodel, na sodišču razkrivajo ozadje krvave tragedije na Bledu

Na kranjskem okrožnem sodišču se je danes nadaljevalo sojenje 32-letnemu Mitji Kocjančiču, ki naj bi v stanovanju na Bledu konec leta 2024 ubil svojo ženo s Filipinov. Danes sta bila zaslišana še dva psihiatra, pri čemer obramba zatrjuje neprištevnost obdolženega, medtem ko tožilstvo vztraja na bistveno zmanjšani prištevnosti. Tožilstvo navaja, da je Kocjančič 29. decembra 2024 v stanovanju na Bledu svojo 27-letno ženo, ki je šele malo pred tem prišla živet k njemu Slovenijo, udaril po glavi z ročno utežjo in jo nato še najmanj 30-krat zabodel. Tožilstvo mu očita kaznivo dejanje uboja pod vplivom duševne motnje reaktivne psihoze in mu priznava bistveno zmanjšano prištevnost.

Izvedeniški mnenji sta pripravila psihiatrični izvedenec Matej Kravos in izvedenec za klinično psihologijo Emil Benedik, zagovornica Mojca Jarc pa je zaradi nekaterih nejasnosti v izvedenskem mnenju Kravosa predlagala postavitev še enega izvedenca psihiatrične stroke, čemur je v začetku aprila pritrdila tudi sodnica Nina Prosen. Novo izvedensko mnenje je pripravil psihiater Miha Derganc, javnost pa je bila z njegovega današnjega zaslišanja zaradi zaščite osebnega življenja obdolženega izločena. Izločena je bila tudi z zaslišanja izvedenca psihiatrične stroke, ki ga je kot strokovnega sodelavca angažirala obramba, Mladena Vrabiča, ki vztraja pri Kocjančičevi neprištevnosti.

Marvil in Mitja sta navzven delovala kot srečno zaljubljen par. FOTO: Facebook

Marvil in Mitja sta navzven delovala kot srečno zaljubljen par. FOTO: Facebook

Je bilo pa za javnost odprto zaslišanje zaposlene na Ljudski univerzi Radovljica v programu projektnega učenja mlajših odraslih, ki je povedala, da se je Kocjančič v njihov program po napotitvi psihiatrinje vključil takoj po končani osnovni šoli leta 2011. Pojasnila je, da je imel že takrat hudo psihiatrično zgodovino in velike težave. V prvem letu ni mogel veliko sodelovati, v drugem pa se mu je stanje začelo izboljševati in začel se je bolje vključevati v skupino.

Vanjo polagal vse upe za svojo prihodnost

Povedala je, da se je na njih obračal tudi kasneje v življenju, ko je doživljal stiske in potreboval kakšen nasvet. Priča je z njim govorila tudi v času, ko je šel na Filipine po ženo. Kot je pojasnila, je vanjo polagal vse upe za svojo prihodnost, vendar se je znova znašel v veliki duševni stiski in njegovo psihično stanje se je slabšalo. Nikoli pa ni v komunikaciji zaznala obdolženčevega morebitnega sovraštva do oškodovanke in da bi ji lahko storil kaj hudega.

Kocjančič je danes dopolnil svoj zagovor. Povedal je, da je bil že kot otrok nerazumljen, predvsem pa je govoril o tem, da naj bi ga na enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru neustrezno obravnavali. Sodnica pa je pojasnila, da omenjena obravnava ni pomembna za presojo v samem postopku in ga pozvala, če želi še kaj povedati o samem dejanju. Priložnost za dopolnitev zagovora bo imel tudi še na naslednjem naroku, ki bo predvidoma prihodnjo sredo popoldan.