Mladoletna Italijana obtožena krutega umora Tomaža Pankerja zaradi mamil, a ostajata na svobodi (FOTO)

GROZOVIT UMOR

Fanta iz Gorice sta ga z nožem zabodla do smrti. Preiskovalni sodnik zoper njiju ni odredil pripora.

Mesec dni pred četrto obletnico smrti 26-letnika so policisti naznanili uspešen konec več kot tri leta trajajoče obsežne kriminalistične preiskave slovenskih in italijanskih policistov. Umor Solkanca naj bi zagrešila v času dejanja dva mladoletnika, italijanska državljana, po naših podatkih doma z območja Gorice. Življenje sta vzela, kot so leta 2022 prve poročale Slovenske novice, Tomažu Pankerju, ki je živel v Šolski ulici, približno tri kilometre od kraja, kjer mu je bilo odvzeto življenje. Trojica naj bi se sestala zaradi mamil, srečanje pa se je končalo z grozovitim umorom – fanta sta ...