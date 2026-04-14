Mladoletna peška huje poškodovana pri trčenju z avtobusom!

Policisti so na območju Policijske uprave Novo mesto v zadnjih 24 urah posredovali v 83 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 294 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami in 14 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda.

Hudo poškodovana peška

S PU Novo mesto sporočajo, da so bili včeraj, 13. aprila 2026, nekaj po 8. uri smo obveščeni o povoženju peške na Seidlovi cesti v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je mladoletna peška hodila po pločniku po Seidlovi cesti in stopila na cesto v trenutku, ko je iz smeri Šmihelskega mosta pravilno pripeljal voznik avtobusa. Voznik avtobusa je pričel zavirati in se umikati, vendar je kljub temu s prednjim delom trčil v peško. Huje poškodovano mladoletnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Vse okoliščine nesreče policisti še preverjajo.