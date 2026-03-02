Mladoletni Mateo iz Škofje Loke odšel neznano kam

Policisti Policijske postaje Ljubljana Šiška so bili včeraj obveščeni, da svojci pogrešajo mladoletnega Matea Subašića iz Škofje Loke.

Mateo je visok okoli 180 cm, srednje postave, svetlo rjavih las, svetlih oči, oblečen v črne športne hlače, črno majico in in črno budno, obut v športne čevlje. Nazadnje je bil viden včeraj na območju Mednega. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bil najden, naprošamo javnost za informacije, sporočajo s PU Ljubljana.

Vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, podatke sporočite na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Šiška na (01) 583 37 00, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.