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Mladoletni motokrosist na območju Mirne Peči med pobegom zbil policista

Ni upošteval znakov mož v modrem. Pospešil je, trčil v policista, izgubil oblast nad motorjem in padel.
Požvižgal se je na policijske znake. Simbolična fotografija. FOTO: dokumentacija Dela
Požvižgal se je na policijske znake. Simbolična fotografija. FOTO: dokumentacija Dela
I. R.
 27. 8. 2026 | 08:05
 27. 8. 2026 | 08:10
1:46
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Med opravljanjem nalog na območju Mirne Peči sta policista v torek okoli 17.30 ustavljala motokrosista, ki je vozil po cesti. A ta njunih znakov ni upošteval, temveč je pospešeno nadaljeval vožnjo. Pri tem je trčil v policista, izgubil oblast nad motorjem in padel.

»Ko je po padcu znova poskušal pobegniti z motorjem, sta mu policista to preprečila. V nadaljevanju postopka so ugotovili, da gre za mladoletnega kršitelja, ki je vozil neregistriran motor,« opisujejo na novomeški policijski upravi. Lažje poškodovani policist je potreboval zdravniško pomoč. Policisti nadaljujejo ugotavljanje vseh okoliščin kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Zaradi kršitev bodo uvedli tudi prekrškovni postopek, so dodali.

Ob tem opozarjajo, da je vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju in na javnih površinah, ki niso namenjene cestnemu prometu, prepovedana. »Motokros motorji, ki niso registrirani in homologirani za uporabo v cestnem prometu, se lahko uporabljajo le na za to urejenih in označenih motokros progah oziroma poligonih. Vožnja vozil, ki niso namenjena uporabi na javnih cestah, med katere sodijo tudi motokros motorji, je po 10. členu Zakona o motornih vozilih prekršek, za katerega je predpisana globa v višini 500 evrov. Poleg tega je vožnja s takšnimi vozili v naravnem okolju prepovedana tudi po določbah Zakona o ohranjanju narave«.

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