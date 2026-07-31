Mladoletni Slovenec v središču preiskave po pretepu v Poreču

Poreška policija je zaključila kriminalistično preiskavo zoper mladoletnega slovenskega državljana, ki ga sumi, da je med množičnim pretepom na poreški rivi hudo poškodoval mladoletnega hrvaškega državljana. Pretep se je zgodil 20. junija okoli 3. ure na poreški rivi. Po navedbah policije je mladoletni Slovenec sodeloval v spopadu, v katerem je mladoletnemu hrvaškemu državljanu povzročil hude telesne poškodbe, pri tem pa se je tudi sam hudo poškodoval. Zoper njega je bila vložena kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe.

Slovenec je četrti osumljenec v tem primeru

Policija je zaradi tega dogodka najprej izvedla kriminalistično preiskavo zoper 18-letnika in še enega mladoletnika, za katera je bilo ugotovljeno, da obstaja sum, da sta storila kaznivo dejanje sodelovanja v pretepu. Oba sta bila skupaj s kazensko ovadbo predana v priporno enoto policije.

V nadaljevanju preiskave je bil kaznivega dejanja sodelovanja v pretepu osumljen tudi 24-letnik, ki je bil prav tako skupaj s kazensko ovadbo priveden v priporno enoto Policijske uprave Istra. V pretepu sta se hudo poškodovala dva mladoletnika, slovenski državljan in hrvaški državljan, poroča Index.hr.