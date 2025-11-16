Mladoletni voznik e-skiroja jo je v prometni nesreči hudo skupil

Policijska uprava Kranj poroča o prometni nesreči, v kateri se je hudo poškodoval mladoletni voznik e-skiroja.

»Kranjskogorski policisti so v petek nekaj pred 21. uro obravnavali prometno nesrečo na območju Rateč, v kateri je mladoletni voznik e-skiroja med vožnjo padel in se hudo telesno poškodoval. Na kraju mu je pomoč nudilo zdravstveno osebje in ga v nadaljevanju z reševalnim vozilom prepeljalo v SB Jesenice,« so sporočili s Policijske uprave Kranj.

