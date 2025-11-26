  • Delo d.o.o.
NAŠLI SO GA

Mladoletni železniški saboter je v priporu (FOTO)

Celjski kriminalisti in policisti so razvozlali incidente na železniških tirih. Mladoletnik dvakrat na tire postavil prometni znak, enkrat stole in mize.
Mojca Marot
 26. 11. 2025 | 06:01
4:02
A+A-

Z intenzivno policijsko kriminalistično preiskavo, zbranimi obvestili, predvsem z najdenimi in zavarovanimi dokazi, so celjski policisti in kriminalisti našli storilca, osumljenega treh nevarnih dejanj, ki imajo znake in elemente uradno pregonljivega kaznivega dejanja ogrožanje javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom. Kar tri tovrstna dejanja ima na vesti starejši mladoletnik, star več kot 16 let, doma z območja Policijske uprave Celje. Po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku je ta zanj odredil pripor.

Policisti in kriminalisti so ugotovili, da je od 22. avgusta do 17. novembra kar trikrat na železniške tire nastavil različne primere, a se na srečo v nobenem primeru vlak ni iztiril, prav tako ni bil nihče poškodovan. A to še ni vse, saj je mladoletnik osumljen tudi, da je septembra letos naklepno poškodoval sedem javnih koles v lasti Mestne občine Celje, s čimer je občini povzročil za okoli 1500 evrov materialne škode. »S preiskavo smo ugotovili še, da je sodeloval pri storitvi kaznivega dejanja z elementi nasilja in premoženjske koristi, glede katerega smo oktobra letos odvzeli prostost drugemu mladoletniku, ki je trenutno v priporu,« je včeraj razkril Aleš Slapnik, vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Celje.

Dvakrat iztirjenje

Dvaindvajsetega avgusta letos so bili policisti v poznih večernih urah obveščeni, da je neznani storilec na železniške tire nastavil prometni znak z betonskim podstavkom, v katerega je trčil potniški vlak, ki je s 25 potniki pripeljal iz smeri Velenja. V dogodku je nastalo za okoli 3000 evrov materialne škode.

»O odloženih predmetih na železniške tire smo bili znova obveščeni 16. oktobra letos, ko je neznani storilec na tire prav tako nastavil prometni znak z betonskim podstavkom, v katerega je v jutranjih urah trčil potniški vlak s štirimi potniki, ki je v tistem trenutku pripeljal iz smeri Celja. Ob trčenju v prometni znak je na lokomotivi potniškega vlaka odtrgalo zračno cev, zaradi česar je na njej nastalo za okoli 500 evrov materialne škode.

Čeprav se nekaterim zdi to zgolj izziv ali zabava, gre v resnici za izjemno nevarno dejanje.

O nastavitvi predmetov na železniške tire smo bili obveščeni še 17. novembra letos, prav tako v zgodnjih jutranjih urah. V tem primeru je storilec na tire nastavil stole, mizo, kolo in silhueto človeka. Strojevodji je uspelo vlak, ki je pripeljal iz smeri Celja, zaustaviti pred trčenjem v predmete. Premoženjske škode v tem primeru ni bilo,« je razkril Slapnik.

Poostrili nadzor

Za storjeno kaznivo dejanje je predpisana kazen do treh let zapora. Podobni incidenti, ko neznani storilci na železniške tire nastavljajo različne predmete, se sicer v zadnjem času pojavljajo tudi drugod po Sloveniji in celo Evropi, zato ni izključeno, da ne gre za nevarne tiktokarske izzive.

Tri tovrstna dejanja ima na vesti starejši mladoletnik, star več kot 16 let in doma z območja Policijske uprave Celje.

»Tovrstna dejanja so nedopustna in pomenijo ogrožanje potniškega in tovornega železniškega prometa. Čeprav se nekaterim zdi to zgolj izziv ali zabava, gre v resnici za izjemno nevarno dejanje, ki lahko povzroči iztirjenje vlaka in ogrozi življenja potnikov. Gre za dejanja, ki lahko v trenutku nekomu spremenijo življenja, nenazadnje tudi samemu storilcu,« je poudaril Slapnik.

3 leta mu grozi.

Policisti so v zadnjem času poostrili nadzor nad železniško infrastrukturo, še posebno so pozorni na morebitna sumljiva zadrževanja oseb na območjih železnic in železniških postaj. Če bi kdor koli kaj vedel o drugih podobnih dogodkih po Sloveniji, pa naj pokliče interventno številko 113 ali na anonimni telefon 070 1200.

 

policijaželeznicaSlovenske železnicevlakpolicistiPU Celjekaznivo dejanje
