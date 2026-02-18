  • Delo d.o.o.
V CELJU

Mladoletnik brez razloga potolkel 82-letnega Franca, ne boste verjeli, kakšno kazen predlagajo zanj

Pokojnega Franca Škoberneta se spominjajo kot prijetnega možakarja.
Zgodilo se je pri tem spomeniku Splavarja. FOTO: Gregor Katič
Zgodilo se je pri tem spomeniku Splavarja. FOTO: Gregor Katič
Mojca Marot
 18. 2. 2026 | 05:00
A+A-
Oktobra lani je v javnosti močno odmeval nasilni dogodek, ki se je v začetku meseca, natančneje 4. oktobra, zgodil na sprehajalni poti v bližini celjske mestne knjižnice in spomenika splavarju, žrtev katerega je bil 82-letni Celjan Franc Škoberne. Sprva zgolj ugibanja so se po treh tednih izkazala za točna, saj so s celjske policijske uprave sporočili, da so zaključili preiskavo dogodka, v katerega so bili vpleteni trije mladi. Policijo so o dogodku še isti večer obvestili iz Regijskega centra za obveščanje, kamor je poklical občan, ki je bil priča dogodku. Storilec se je po nekaj dneh sam ...

ZADNJE NOVICE
07:52
Novice  |  Slovenija
POTRES

Kaj se dogaja? Ta mesec skoraj ne mine dan, da nas ne bi treslo

Zadnji potres so zabeležili v noči na sredo v okolici Trbovelj.
18. 2. 2026 | 07:52
07:42
Novice  |  Svet
V FRANCIJI

Šesterica do smrti pretepla skrajno desnega aktivista, aretirali niso še nikogar

Napadalce na Quentina Deranqueja še iščejo.
18. 2. 2026 | 07:42
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ribje jedi, ki jih lahko pripravljate v času posta

Izbor najboljših ribjih jedi za postni čas: lignjev golaž, sardele v koruzni moki, ribji zvitki, brodet, ocvrti lignji iz pečice in riž z rakci. Preprosti in okusni recepti za lahkotne obroke brez mesa.
Odprta kuhinja18. 2. 2026 | 07:30
07:21
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SRCE PARAJOČA ZGODBA

So bivšo okužili s črno magijo?! V folijo so zavili lase, kri in črve

64-letnik je pred leti spoznal partnerico in upal na srečno življenje. A namesto tega, tako pravi, zdaj doživlja pravi pekel.
18. 2. 2026 | 07:21
07:13
Lifestyle  |  Astro
GRADIMO OBČUTEK VARNOSTI

Pluton in Mars: ta aspekt lahko prinaša nezmožnost za spolnost

Človek s tem aspektom se ne brani ali se brani premočno, ni ravnotežja, prave mere, občutek ogroženosti spodbuja zver v njem.
Joy Lotos18. 2. 2026 | 07:13
06:50
Bulvar  |  Glasba in film
IZBRALI PREDSTAVNIKA

Hrvaška na pesem Evrovizije na Dunaj odhaja s svojo Andromedo

Na izboru za pesem Evrovizije, spektakel bo maja v avstrijski prestolnici, je slavila etno-pop skupina Lelek.
18. 2. 2026 | 06:50

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Kako kaže z vašimi prihranki?

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
