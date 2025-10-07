Mladoletnik po brutalnem napadu na 82-letnika stopil pred policijo, Celje pretreseno

Poročali smo, da so številni Celjani zaradi incidenta, ki se je zgodil na zelo obljudeni sprehajalni poti v soboto zvečer, ko je bila že tema, v šoku. Marsikdo je ob prvi informaciji, ki je pricurljala v javnost, da so trije mladi pretepli starejšega gospoda, ta pa je pozneje umrl v bolnišnici, pomislil, da gre za lažno novico.

A žal se je izkazalo in so na policiji uradno potrdili, da je informacija resnična. Dva mlajša fanta in dekle svetlo rjavih dolgih las so po dosedanjih informacijah PU Celje na nabrežju srečali moškega. Eden od fantov, ki je vozil e-skiro, naj bi moškega udaril, ta pa je padel, z glavo udaril ob tla in obležal.

Da se je pripetilo nekaj tragičnega, je včeraj opominjala tudi svečka. FOTO: Gregor Katič

»Mladoletnik z območja Policijske uprave Celje, osumljen povzročitve hude telesne poškodbe, zaradi katere je umrl občan, se je včeraj sam javil policiji. V popoldanskih urah smo mu odvzeli prostost in ga pridržali. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje, danes nadaljujejo s preiskovalnimi dejanji. Po zaključeni preiskavi vas bomo seznanili z ugotovitvami, je sporočila Milena Trbulin, predstavnica za odnose z javnostmi, Policijske uprave Celje.

Na tragičen dogodek ob savinjskem nabrežju se je odzvala tudi Dijaška skupnost Celje in dijake takoj pozvala k pomoči, predvsem očividce. Njen predsednik, Nik Slemenšek, je ogorčen ob tragičnem dogodku zapisal: »Zbudili smo se v enega najbolj črnih dni v zgodovini Dijaške skupnosti Celje.«