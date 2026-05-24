Mladoletnik na predelanem mopedu bežal pred policijo: policija kaznovala očeta

Ljubljanski prometni policisti so na območju Lavrice obravnavali mladoletnega voznika mopeda znamke Piaggio Zip 50, ki je vozil brez ustreznega vozniškega dovoljenja kategorije AM. Med postopkom so ugotovili tudi, da obstaja sum, da je bilo vozilo tehnično predelano. Zato so na kraju opravili kontrolo hitrosti z merilnimi valji, pri čemer je bila pri mopedu izmerjena hitrost 76 km na uro, čeprav je največja dovoljena konstrukcijska hitrost za takšno vozilo 45 km na uro. Vozilo je bilo zato zaseženo skladno z določili zakona o pravilih cestnega prometa, poročajo.

Pred tem je policist voznika opazil že med vožnjo po območju Lavrice. Ko je voznik opazil uniformiranca, je pospešil in poskušal pobegniti. »Policist ga je večkrat pravilno ustavljal z modro svetilko in zvočnimi signali, vendar voznik znakov ni upošteval in je vožnjo nadaljeval. Med begom je storil več cestnoprometnih prekrškov ter vozil tudi po pešpoti.« V Ogrinovi ulici je voznik moped ustavil, ga odvrgel in poskušal peš pobegniti. Policist ga je prijel ter izvedel postopek, opisujejo na ljubljanski policijski upravi.

Policist ga je ustavljal z modro svetilko in zvočnimi signali, a znakov ni upošteval. Simbolična fotografija. FOTO: Dejan Javornik

Kot so dodali, je bil o dogodku obveščen zakoniti zastopnik mladoletnika; zaradi opustitve dolžnega nadzorstva so mu izdali plačilni nalog. Zoper mladoletnika pa bo podan obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Ljubljani zaradi več kršitev cestnoprometne zakonodaje.