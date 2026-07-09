Mladoletnik ostal brez mopeda

Tržiški policisti so imeli v sredo popoldan na območju Tržiča v postopku mladoletnega voznika predelanega mopeda. Za moped, ki naj bi vozil s hitrostjo do 25 km/h, so odredili tehnični pregled pri pristojnem organu, kjer je bilo ugotovljeno, da vozilo dosega hitrost kar 89 km/h, kar pomeni, da je hitrost višja od konstrukcijske hitrosti mopeda. Moped, ki ga je mladoletnik vozil brez ustreznega vozniškega dovoljenja, so mu zasegli in ga z obdolžilnim predlogom napotili na nadaljnji postopek na pristojno okrajno sodišče, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

»Vožnja tako predelanih vozil je zelo nevarna. Zaradi bistveno povečane hitrosti se močno podaljša zavorna pot, kar pomeni večjo silo ob morebitnem trku, posledice prometnih nesreč pa so lahko bistveno hujše. Vozilo konstrukcijsko ni prilagojeno takšnim hitrostim, je nestabilno, zavore niso prilagojene takšni vožnji, zato je tveganje za padec in hude posledice večje,« so ob tem opozorili policisti, ki apelirajo na starše, naj se z otroki pogovorijo o odgovornem ravnanju in naj sami ne dovoljujejo ali celo podpirajo vožnje s predelanimi vozili.