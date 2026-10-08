Mladoletnik reševalko udaril z glavo ob avto, ko je želela pomagati pred romskim naseljem

ŠOK V ČRNOMLJU

Zdravstveno osebje opozarja, da je njihova varnost čedalje bolj ogrožena.

Ko reševalec prejme klic, da nekdo potrebuje pomoč in da je morda celo ogroženo njegovo življenje, razmišlja le o tem, kako mu bo pomagal in morda celo rešil življenje. Ne razmišlja, da bi lahko v naslednjem trenutku za življenje trepetal sam. Prav to se je zgodilo reševalki Zdravstvenega doma Črnomelj, ki je bila napotena na intervencijo, da bi pomagala obolelemu, a se je namesto tega znašla v vlogi žrtve napada. Žal je vse več primerov, ko se reševalci pred odhodom na intervencijo sprašujejo, ali bodo pri posredovanju varni. Slabe izkušnje imajo tako reševalci kot gasilci v številnih ...