Mladoletnik s sopotnikom vozil motor po zadnjem kolesu in treščil po vozišču, poškodbe so hude

Celjski policisti so imeli včeraj veliko dela na cestah. Obravnavali so prometno nesrečo s smrtnim izidom, dve prometni nesreči s hudimi poškodbami, dve z lažjimi poškodbami in šest prometnih nesreč, v katerih se udeleženci niso poškodovali. O najhujši nesreči smo že poročali. Zgodila se je nekaj pred 14. uro na avtocesti v bližini avtocestnega počivališča Zima v smeri proti Mariboru, v njej pa so bila udeležena tri tovorna vozila. Umrl je 49-letni voznik tovornega vozila, državljan Češke republike. To je že deveta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje letos.

Huda prometna nesreča se je zgodila tudi zunaj naselja Vinska Gorica na območju občine Dobrna. Po podatkih policije jo je povzročila voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi nepravilnega premika z vozilom trčila z voznikom motornega kolesa. Motorist se je v nesreči hudo poškodoval.

Drugo prometno nesrečo s hudimi poškodbami so policisti obravnavali v naselju Vojnik. Povzročil jo je mladoletni voznik cross motorja, ki je med objestno vožnjo po zadnjem kolesu izgubil oblast nad motorjem in padel po vozišču. Pri tem se je huje poškodoval sopotnik na motornem kolesu.

Policisti znova opozarjajo, da se lahko trenutek nepazljivosti ali objestnosti na cesti hitro konča tragično.