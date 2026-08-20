Mladoletnik se je igral s petardami, ni se dobro končalo

V sredo popoldan so iz Splošne bolnišnice Murska Sobota poklicali policiste in jih obvestili, da je pri njih zdravniško pomoč poiskal mladoletnik, ki se je poškodoval s pirotehničnim izdelkom. Z zbiranjem obvestil so možje postave ugotovili, da je mladoletnik zažigalne vrvice petard vstavil v kovinsko cev in jih prižgal.

Pri tem je iz cevi bruhnil ogenj, ki mu je opekel roko, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, kjer bodo po zbranih obvestilih zadevo zaključili s poročilom na okrožno državno tožilstvo, zoper mladoletnika pa bodo vodili tudi prekrškovni postopek.