Mladoletnik z električnim skirojem namerno trčil v policista, končal je v kliničnem centru

Policiste je v nedeljo občan obvestil, da se je na območju Policijske postaje Slovenske Konjice dobil s fantom, ki se je zanimal za nakup njegovega električnega skiroja. Ker ga je želel fant pred nakupom preizkusiti, mu je občan dovolil testno vožnjo, mladoletnik se je z e-skirojem odpeljal in se ni vrnil na dogovorjeno mesto.

Policista Policijske postaje Slovenske Konjice sta nato okoli 18. ure na parkirišču na zreškem območju opazila fanta, ki se je pripeljal z električnim skirojem, ki je ustrezal opisu ukradenega. »Ko je fant opazil policista, je močno pospešil hitrost in namerno trčil v policista, ki ga je skušal pravilno ustaviti. Pri tem sta oba padla po tleh. Po padcu je skušal pobegniti, vendar mu je policist beg preprečil,« je dogajanje opisala tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Celje Milena Trbulin. Policist je bil v trčenju hudo ranjen, odpeljali so ga v mariborski klinični center, kjer je ostal na zdravljenju, mladoletni povzročitelj se je pri padcu lažje poškodoval, je še dodala Trbulinova.

Policisti v omenjenem primeru zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi in kaznivega dejanja hude telesne poškodbe.