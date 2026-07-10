Groza na Brezovici pri Ljubljani: mladoletnik z udarcem poslal športnika na urgenco

PO KRVAVEM NAPADU OSTAL BREZ ODGOVOROV

Storilca so izsledili, a se zdi, da policija primera sploh ne obravnava.

Na Brezovici imajo zadnje čase težave tudi z mularijo, ki nevarno vozi s (predelanimi) skuterji. Na to je v občinskem glasilu opozoril sam župan. FOTO: Dejan Javornik

Lani smo poročali o napadu na rekreativnega športnika pred objektom na Brezovici pri Ljubljani, kjer se je najstniško razgrajanje pred dvorano končalo s presekano arkado in ličnico rekreativca. Oškodovanec je razočaran nad delom policije, saj postopka kljub videoposnetkom, pričanjem in neposrednim dokazom po devetih mesecih še niso zaključili. Konec lanskega oktobra je potekala rekreacija v športnem balonu ob osnovni šoli Brezovica, ko se je s parkirišča zaslišalo razbijanje po pločevini: »Ker so nekaterim odbojkarjem lani večkrat vlomili v vozila, se nas je nekaj odpravilo ven pogledat, kaj ...