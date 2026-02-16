  • Delo d.o.o.
PU KOPER

Mladoletnika bežala pred policijo: obveščeni starši, sledi kazenska ovadba

Policisti so moped zasegli.
Fotografija je simbolična. FOTO: Foto: Tadej Regent/Delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Foto: Tadej Regent/Delo
S. U.
 16. 2. 2026 | 12:11
 16. 2. 2026 | 12:21
A+A-

Včeraj, 15. februarja 2026, so nekaj minut po 21. uri policisti v Kopru z zvočnimi in svetlobnimi znaki ustavljali voznika mopeda, na katerem je bil tudi sopotnik. Voznik znakov ni upošteval, temveč je pospešil in nadaljeval vožnjo.

Med vožnjo je storil več kršitev cestnoprometnih predpisov, nato pa zapeljal na poljsko pot, kjer je izgubil nadzor nad mopedom. Voznik in sopotnik sta z vozila skočila ter skušala peš pobegniti, vendar so ju policisti izsledili in prijeli. Zoper oba so uporabili prisilna sredstva. V postopku je bilo ugotovljeno, da sta voznik in sopotnik mladoletna. O dogodku so policisti obvestili starše, ki so prišli na kraj.

Nadaljnje preverjanje je pokazalo, da mladoletni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran moped, med vožnjo pa je ravnal predrzno ter kršil več cestnoprometnih predpisov. S svojim ravnanjem je ogrožal tudi mladoletnega sopotnika. Policisti so moped zasegli. Zoper mladoletnega voznika bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu, zoper oba mladoletnika pa tudi obdolžilni predlog zaradi neupoštevanja ukazov policistov, sporočajo iz PU Koper.

