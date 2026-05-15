Mladoletnika po uporabi elektronskih cigaret potrebovala zdravniško pomoč, policija sumi, da sta se zastrupila

Mladoletnika na Goriškem sta v sredo po uporabi elektronskih cigaret, ki bi lahko vsebovale THC, imela zdravstvene težave. Posredovali so reševalci, ki so jima nudili pomoč. Bolnišnično zdravljenje ni bilo potrebno. Novogoriški policisti so opozorili na nevarnost uporabe elektronskih cigaret neznanega izvora z neznanimi sestavinami. Policija je v okviru preiskave zasegla napravi in ju poslala v analizo. O zadevi so obvestili pristojno državno tožilstvo, policijska preiskava pa se nadaljuje. Policisti so sicer konec aprila v okviru hišne preiskave na Goriškem pri osumljencu zasegli 541 kosov elektronskih naprav za uparjanje, za katere je obstajal sum, da vsebujejo THC.

Ob tem so občane ponovno opozorili na tveganja za zdravje in morebitne kršitve zakonodaje, ki so povezani z uporabo elektronskih cigaret oziroma t. i. vape naprav neznanega izvora ali nepreverjene sestave. Posvarili so, da se na trgu pojavljajo izdelki, ki lahko vsebujejo psihoaktivne ali druge zdravju škodljive snovi, pri čemer uporabniki pogosto niso seznanjeni z njihovo dejansko vsebino. »Uporaba takšnih izdelkov lahko pri posameznikih povzroči resne in nepredvidljive zdravstvene zaplete, kot so motnje zavesti, tesnoba, slabost, motnje srčnega ritma, težave z dihanjem ter druge akutne reakcije organizma,« so navedli.

Zavezali so se, da bo policija tudi v prihodnje izvajala aktivnosti za odkrivanje in preprečevanje prodaje ter razširjanja prepovedanih substanc, zlasti med mladimi, ter pri tem sodelovala z drugimi pristojnimi institucijami na področju preventive in varovanja javnega zdravja. Občane so pozvali, da o morebitnih zaznanih primerih prodaje ali razširjanja sumljivih izdelkov nemudoma obvestijo policiste na najbližjo policijsko postajo oz. pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.