Mladoletniki napadli policijsko postajo v Kopru: policisti izsledili tri, obvestili tudi starše

V petek zvečer so najmanj trije mladoletniki pirotehnične izstrelke usmerili v objekt policijske postaje Koper in s tem povzročili nevarnost za življenje ljudi ter premoženje. Policisti so izsledili tri objestneže, stare 15 in 16 let. Obravnavajo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, so sporočili iz Policijske uprave Koper.

Do dogodka je prišlo v petek ob 18.30 uri. Za zdaj so policisti ugotovili škodo na vozilu enega od zaposlenih, na samem objektu policijske postaje pa škoda ni nastala. Obvestili so starše in skrbnike izsledene trojice mladoletnikov ter Center za socialno delo, ki so se vključili v postopek policije in mladoletnike tudi prevzeli. Policija še ugotavlja ostale osumljence in zbira obvestila. Po zaključku preiskave bodo zoper osumljene podali kazensko ovadbo.