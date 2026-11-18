S celjske policijske uprave poročajo, da zaznavajo porast neprimernih ravnanj mladoletnikov, predvsem na območjih mestnih četrti Hudinja, Lava in Nova vas. V poostrenih nadzorih so možje v modrem opravili več kot 260 postopkov ugotavljanja identitete, devetim mladoletnikom zasegli predelane mopede, enemu pa tudi več kosov zelo nevarne pirotehnike.

Kot pojasnjujejo, so v zadnjem obdobju zaradi vse pogostejših kršitev, povezanih z mladoletniki, okrepili nadzor na območjih omenjenih mestnih četrti. Obravnavali so predvsem kršitve javnega reda in miru, nedovoljeno uporabo pirotehničnih izdelkov ter nevarno vožnjo z mopedi. O dogajanju so pisno obvestili starše 58 mladoletnikov, ki so se zadrževali na območjih, kjer je prihajalo do kršitev.

Bogata bera. FOTO: Pu Celje

Operativno-komunikacijski center Celje je v tem obdobju naštel 18 interventnih dogodkov, povezanih z ravnanjem mladostnikov. Med drugim so ti praznili gasilne aparate v stanovanjskih blokih, uporabljali pirotehniko in z nevarno vožnjo z mopedi ogrožali sebe in druge udeležence v prometu. »Devetim mladoletnikom smo zasegli mopede oziroma skuterje, ki so bili v največ primerih predelani tako, da so dosegali višjo hitrost od dovoljene. Zoper vse smo podali obdolžilne predloge na Okrajno sodišče v Celju. Obdolžilne predloge smo podali tudi zoper štiri kršitelje, ki niso upoštevali zakonitih ukazov uradnih oseb.«

Obravnavali so tri primere mladostnikov povratnikov, ki so tuji državljani, pri čemer so na pristojne upravne enote že podali predlog za razveljavitev dovoljenja za začasno prebivanje oziroma odpoved dovoljenja za stalno prebivanje. »Dvema mladoletnikoma smo zasegli več pirotehničnih izdelkov. V mesecu oktobru smo mladoletniku zasegli 24 kosov pirotehničnih izdelkov kategorije F1, prejšnji teden pa drugemu mladoletniku več kosov zelo nevarne pirotehnike.«

Zoper mladoletnika bodo podali obdolžilni predlog ter predlog za uničenje zaseženih pirotehničnih izdelkov. FOTO: Pu Celje

Preiskava je povezana z dogodkom 23. oktobra, ko je stanovalce Hudinje v večernih urah prestrašil močan pok. Policisti so z zbiranjem obvestil, pogovori z občani in pregledom posnetkov ugotovili, da je pirotehnično sredstvo nastavil in sprožil mladoletnik, pri njem so pozneje opravili hišno preiskavo. Zasegli so mu več izredno nevarnih pirotehničnih izdelkov. Zoper mladoletnika bodo podali obdolžilni predlog in predlog za uničenje zaseženih izdelkov. Že oktobra so drugemu mladoletniku zasegli 24 pirotehničnih izdelkov.

Detonacija na igrišču

Med odmevnejšimi dogodki izpostavljajo močnejšo detonacijo neznanega pirotehničnega sredstva na igrišču ene od celjskih osnovnih šol, kjer je v preteklih dneh nastala gmotna škoda. Dogodek obravnavajo kot sum kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, preverjajo pa tudi sum povzročitve splošne nevarnosti.

Razmere se po oceni policije umirjajo, a bodo kljub temu nadzore na izpostavljenih območjih nadaljevali. Pri tem napovedujejo tesnejše sodelovanje s šolami in lokalno skupnostjo. Starše pozivajo, naj bodo pozorni na to, kje, kako in s kom njihovi otroci preživljajo prosti čas, ter jih opozarjajo na odgovornost za njihova ravnanja.