Mladoletniku v Mariboru zasegli 15 elektronskih cigaret s prepovedano drogo (FOTO)

Policisti so v petek med poostrenim nadzorom mladoletniku v Mariboru zasegli 15 elektronskih cigaret s konopljo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor. Pred tem mu jih je z namenom nadaljnje prodaje predal 19-letnik iz okolice Maribora.

Policisti so zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja neupravičene prodaje ali prometa s prepovedanimi drogami obema odvzeli prostost in ju pridržali do konca opravljenih hišnih preiskav. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil, o ugotovitvah pa bodo na mariborsko okrožno tožilstvo podali kazensko ovadbo. Ob tem so na policiji znova opozorili na nevarnosti rabe tovrstnih naprav, ki lahko vsebujejo različne, tudi prepovedane snovi, denimo THC, sintetične kanabinoide ali druge zdravju škodljive substance. Tovrstnim primerom, v katere so vključeni mladoletniki, ki so zaradi starosti, razvojnih značilnosti in vpliva vrstniškega okolja posebej ranljiva skupina, namenjajo posebno pozornost.

Zlasti mlade opozarjajo na nevarnosti rabe tovrstnih naprav, predvsem ko gre za "vape" neznanega izvora ali nepreverjene sestave. Zunanja oblika in navedeni podatki na elektronski cigareti ne omogočajo zanesljive informacije o tem, kaj izdelek vsebuje. To je posebej problematično pri izdelkih neznanega izvora, kupljenih prek neformalnih kanalov, spleta, družbenih omrežij ali osebnih stikov. Uporaba takšnih izdelkov lahko pri posameznikih povzroči resne in nepredvidljive zdravstvene zaplete, opozarjajo.